Concert du nouvel an Voyage lyrique MERILHEU Mérilheu

Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-04 15:00:00
2026-01-04
Concert du nouvel an en l’église de Mérilheu
Un petit voyage pour commencer l’année ?
Un voyage Lyrique vous permettra de découvrir la voix de Ténor…celle de Frank Grimaud.
La co-pilote Alina Barrouillet au Piano vous garantit un voyage paisible et sans perturbations. .
MERILHEU Eglise de Mérilheu Mérilheu 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
New Year’s concert in Mérilheu church
