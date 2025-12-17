Concert du nouvel an Voyage lyrique MERILHEU Mérilheu

Concert du nouvel an Voyage lyrique

MERILHEU Eglise de Mérilheu Mérilheu Hautes-Pyrénées

2026-01-04 15:00:00

Concert du nouvel an en l’église de Mérilheu

Un petit voyage pour commencer l’année ?

Un voyage Lyrique vous permettra de découvrir la voix de Ténor…celle de Frank Grimaud.

La co-pilote Alina Barrouillet au Piano vous garantit un voyage paisible et sans perturbations. .

Tarif : 12 EUR
MERILHEU Eglise de Mérilheu Mérilheu 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 86 27 07

English :

New Year’s concert in Mérilheu church

