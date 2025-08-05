Concert du nouvel an Yutz

Concert du nouvel an Yutz dimanche 4 janvier 2026.

Concert du nouvel an

126 rue de la République Yutz Moselle

C’est avec un répertoire riche et varié que les musiciennes et musiciens de l’Harmonie Municipale de Yutz, sous la direction de Gabriel-Charles Hentzen et Romain Stephan vous offrent leur traditionnel concert de Nouvel an qui marquera le 80ème anniversaire de l’Harmonie.Tout public

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

English :

With a rich and varied repertoire, the musicians of the Harmonie Municipale de Yutz, under the direction of Gabriel-Charles Hentzen and Romain Stephan, offer you their traditional New Year’s concert to mark the 80th anniversary of the Harmonie.

German :

Mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire bieten Ihnen die Musikerinnen und Musiker der Harmonie Municipale de Yutz unter der Leitung von Gabriel-Charles Hentzen und Romain Stephan ihr traditionelles Neujahrskonzert anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Harmonie.

Italiano :

Con un repertorio ricco e vario, i musicisti dell’Harmonie Municipale de Yutz, diretti da Gabriel-Charles Hentzen e Romain Stephan, vi propongono il loro tradizionale concerto di Capodanno in occasione dell’80° anniversario dell’Harmonie.

Espanol :

Con un repertorio rico y variado, los músicos de la Harmonie Municipale de Yutz, dirigidos por Gabriel-Charles Hentzen y Romain Stephan, le ofrecen su tradicional concierto de Año Nuevo con motivo del 80 aniversario de la Harmonie.

