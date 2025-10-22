Concert du Paderborner Domchor Place Saint-Michel Le Mans

Concert du Paderborner Domchor Place Saint-Michel Le Mans mercredi 22 octobre 2025.

Concert du Paderborner Domchor

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Le Mercredi 22 Octobre, la Cathédrale du Mans accueillera le chœur de la Cathédrale de Paderborn !

Du 20 au 23 octobre prochain, le chœur de garçons de la Cathédrale de Paderborn (Paderborner DomChor), accompagné de leur maître de chapelle, Thomas Berning, vont effectuer un voyage dans l’ouest de la France, avec bien entendu une étape au Mans, où ils feront quelques visites incontournables, et nous feront la joie d’un concert le mercredi 22 octobre à 20h30 à la cathédrale. On sait la qualité de ce chœur, nous pouvons nous attendre à un grand moment de musique !

Le Chœur Diocésain de la Sarthe et de la Maîtrise de la Cathédrale les accueilleront musicalement en première partie, accompagnés au piano par Caroline Goupil-Mahé.

Voici donc un jalon de plus dans cette longue histoire d’amitié entre nos deux diocèses, soyons nombreux à venir les écouter et témoigner de notre attachement au pacte d’éternelle fraternité conclu en l’an 836 ! L’entrée est gratuite, une libre participation sera proposée, pour les frais et les actions caritatives du diocèse.

Entrée gratuite Libre participation. .

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

On Wednesday, October 22, Le Mans Cathedral will welcome the choir of Paderborn Cathedral!

German :

Am Mittwoch, den 22. Oktober, wird die Kathedrale von Le Mans den Chor des Paderborner Doms empfangen!

Italiano :

Mercoledì 22 ottobre, la Cattedrale di Le Mans accoglierà il coro della Cattedrale di Paderborn!

Espanol :

El miércoles 22 de octubre, la catedral de Le Mans acogerá al coro de la catedral de Paderborn

L’événement Concert du Paderborner Domchor Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Le Mans