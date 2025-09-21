Concert du patrimoine avec le quintette de cuivres Q5 Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie

Concert du patrimoine avec le quintette de cuivres Q5 Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie dimanche 21 septembre 2025.

Tarif plein 12€ / tarif adhérent 10€ / gratuit moins de 18 ans. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec Lucas Brizzi : trompette / Walter Mena : trompette / Aurélie Verdon : cor / Yves Laborde : trombone / Jorge Herrera : tuba

Ce jeune ensemble international est né en 2019 à Floresti en Roumanie. Ses musiciens ont pour ambition de promouvoir

le répertoire et le son du quintette de cuivre. Ils nous proposent un répertoire éclectique mêlant musique classique occidentale, musique traditionnelle, musique de films et reprises.

Concert en plein air dans les jardins de la Fourdonne. En cas de pluie, repli à l’église de Tour de Faure.

Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/

© Quintette Q5