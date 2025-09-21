Concert du patrimoine – Duo Amapola église Notre-Dame à Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire

Concert du patrimoine – Duo Amapola église Notre-Dame à Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire dimanche 21 septembre 2025.

Concert du patrimoine – Duo Amapola Dimanche 21 septembre, 17h00 église Notre-Dame à Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Duo Amapola

Dimanche 21/09 à 17 h à l’église Notre-Dame. Gratuit.

Avec Jean-Baptiste Noujaim au violoncelle et Richard Bourreau au violon et à la kora.

Ce concert de violoncelle, violon et kora est conçu comme un rêve autour du monde : de l’Afrique à l’Asie, des Balkans au continent sudaméricain, en passant par la vieille Europe.

église Notre-Dame à Chalonnes-sur-Loire Place Notre Dame, 49290 Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Duo Amapola