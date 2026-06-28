Concert du patrimoine, Église Saint-Saturnin, Marsac-sur-l’Isle

Informations pratiques

Concert du patrimoine Vendredi 18 septembre, 18h30 Église Saint-Saturnin Dordogne

Gratuit, sur inscription, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:45:00+02:00

Venez assister au concert d’Elyos qui réinvente le concert de quatuor à cordes avec un répertoire allant de Vivaldi à la pop contemporaine. Classique, jazz, musiques de films : un voyage musical éclectique et captivant !

Le vendredi 18/09/26 à 18h30, sur inscription, places limitées

Église Saint-Saturnin 129 Rte de Bordeaux, 24430 Marsac-sur-l’Isle, France Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553064757 »}, {« type »: « email », « value »: « diapason@marsacsurlisle.fr »}] Petit édifice roman. Choeur voûté en berceau précédé d’une nef de deux travées voûtées en coupole. La travée précédant le choeur est surmontée d’un clocher carré auquel on accède par un petit escalier intérieur. Le portail est du XVe siècle.

Venez assister au concert d’Elyos qui réinvente le concert de quatuor à cordes avec un répertoire allant de Vivaldi à la pop contemporaine. Classique, jazz, musiques de films : un voyage musical et !…

©Elyos