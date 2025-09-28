Concert du patrimoine Oltingue

Concert du patrimoine Oltingue dimanche 28 septembre 2025.

Concert du patrimoine

Place Saint-Martin Oltingue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 17:00:00

Au programme, trompette baroque et orgue, œuvres de compositeurs des XVII et XVIIIèmes siècles, interprétées par Élise Rollin et Guy Ferber

Trompette et orgue

Oeuvres de compositeurs des XVII et XVIIIèmes siècles Fantini, Storace, Viviani, Fischer, Haendel, Krebs, Telemann.

Élise Rollin, professeure d’orgue au conservatoire de Belfort et co-titulaire de l’orgue de Sainte-Ursanne (Suisse)

Guy Ferber, trompette baroque, professeur de trompette baroque au conservatoire de Strasbourg 0 .

Place Saint-Martin Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 7 50 09 49 50

English :

On the program, baroque trumpet and organ, works by composers of the 17th and 18th centuries, performed by Élise Rollin and Guy Ferber

German :

Auf dem Programm: Barocktrompete und Orgel, Werke von Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts, gespielt von Élise Rollin und Guy Ferber

Italiano :

In programma, tromba barocca e organo, opere di compositori del XVII e XVIII secolo, eseguite da Élise Rollin e Guy Ferber

Espanol :

En el programa, trompeta barroca y órgano, obras de compositores de los siglos XVII y XVIII, interpretadas por Élise Rollin y Guy Ferber

