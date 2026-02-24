Concert du patron Le Brizhellañ Rostrenen

Concert du patron

Le Brizhellañ 6 Lan Oge ZA Goasnel Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Le patron du Brizhellañ fait son concert guitare voix avec son registre varié (Folk, pop, celte, …) dans une ambiance de feu comme seul lui sait le faire, en vous emmenant dans son univers au Brizhellañ

Org. Le Brizhellañ .

Le Brizhellañ 6 Lan Oge ZA Goasnel Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 05 63 08

