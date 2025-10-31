Concert du Pic LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Concert du Pic

Vivez un moment d’exception au sommet du Pic du Midi un concert perché à 2 877 mètres d’altitude, entre musique et panoramas à couper le souffle. Un événement exclusif pour clôturer en beauté la fin de la saison hivernale.

English :

Experience an exceptional moment at the summit of the Pic du Midi: a concert perched at an altitude of 2,877 meters, between music and breathtaking panoramas. An exclusive event to close the winter season in style.

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment auf dem Gipfel des Pic du Midi: ein Konzert auf 2 877 m Höhe zwischen Musik und atemberaubenden Panoramen. Ein exklusives Ereignis, um das Ende der Wintersaison gebührend abzuschließen.

Italiano :

Vivete un momento eccezionale in cima al Pic du Midi: un concerto a 2.877 metri di altitudine che unisce musica e panorami mozzafiato. Un evento esclusivo per concludere in bellezza la stagione invernale.

Espanol :

Viva un momento excepcional en la cima del Pic du Midi: un concierto encaramado a 2.877 metros de altitud, que combina música y panoramas impresionantes. Un evento exclusivo para cerrar la temporada de invierno por todo lo alto.

