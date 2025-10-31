Concert du Pic LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Concert du Pic LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre samedi 4 avril 2026.
Concert du Pic
LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Vivez un moment d’exception au sommet du Pic du Midi un concert perché à 2 877 mètres d’altitude, entre musique et panoramas à couper le souffle. Un événement exclusif pour clôturer en beauté la fin de la saison hivernale.
LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Experience an exceptional moment at the summit of the Pic du Midi: a concert perched at an altitude of 2,877 meters, between music and breathtaking panoramas. An exclusive event to close the winter season in style.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment auf dem Gipfel des Pic du Midi: ein Konzert auf 2 877 m Höhe zwischen Musik und atemberaubenden Panoramen. Ein exklusives Ereignis, um das Ende der Wintersaison gebührend abzuschließen.
Italiano :
Vivete un momento eccezionale in cima al Pic du Midi: un concerto a 2.877 metri di altitudine che unisce musica e panorami mozzafiato. Un evento esclusivo per concludere in bellezza la stagione invernale.
Espanol :
Viva un momento excepcional en la cima del Pic du Midi: un concierto encaramado a 2.877 metros de altitud, que combina música y panoramas impresionantes. Un evento exclusivo para cerrar la temporada de invierno por todo lo alto.
