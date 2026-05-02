Concert du printemps Wegscheid
Concert du printemps Wegscheid samedi 13 juin 2026.
Wegscheid
Concert du printemps
31 B Rue Georges Pompidou Wegscheid Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
Concert de Printemps Association Musique St Vincent KIRCHBERG WEGSCHEID
Samedi 13 juin 2026 à 17h30
Plongez dans l’univers du cinéma avec l’orchestre pour un voyage musical plein d’humour et de fantaisie !
Entrée gratuite Participation libre par chapeau
Repas à 25€ (riz colonial + dessert + café/tisane) Réservation obligatoire avant le 6 juin 2026 par téléphone.
Soirée dansante pour clôturer la soirée en beauté !
Ne manquez pas ce moment unique où la musique rencontre le 7e art. Réservez vite ! .
31 B Rue Georges Pompidou Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 71 81 58
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English :
L’événement Concert du printemps Wegscheid a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach