CONCERT DU PROJET NEWTON Marvejols

CONCERT DU PROJET NEWTON

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

À la demande expresse de l’un de nos adhérents les plus fidèles, et pour célébrer une nouvelle année passée ensemble au Sillon Lauzé (et l’anniversaire de notre cher ami Michel, puisque c’est de lui qu’il s’agit !), nous accueillerons samedi 06 décembre prochain le cabaret swing burlesque et rock’n’roll du Projet Newton !

Oscillant entre rock et swing dans un univers de cabaret festif et chaleure

On compte sur vous pour répondre nombreux et nombreuses à cette belle invitation, pour une soirée remplie de surprises et pleine de bonne humeur… D’ailleurs, n’hésitez pas à en profiter pour convier vos ami.e.s à venir découvrir notre association et le café culturel le plus convivial de notre belle Lozère ce soir-là, exceptionnellement, l’événement sera ouvert à tou.te.s avec une adhésion facultative !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

At the express request of one of our most loyal members, and to celebrate another year spent together at Sillon Lauzé (and the birthday of our dear friend Michel, because that?s who we?re talking about!), we?ll be welcoming the burlesque and rock?n?roll swing cabaret Projet Newton on Saturday, December 06!

Auf ausdrücklichen Wunsch eines unserer treuesten Mitglieder und um ein weiteres gemeinsames Jahr im Sillon Lauzé zu feiern (und den Geburtstag unseres lieben Freundes Michel, denn um den geht es ja!), werden wir am Samstag, den 6. Dezember, das Swing-Burlesque- und Rock’n’Roll-Kabarett des Projekts Newton empfangen!

Su espressa richiesta di uno dei nostri membri più fedeli e per festeggiare un altro anno trascorso insieme al Sillon Lauzé (e il compleanno del nostro caro amico Michel, perché è di lui che stiamo parlando!), sabato 6 dicembre accoglieremo il cabaret burlesque e rock’n’roll swing Project Newton!

¡A petición expresa de uno de nuestros socios más fieles, y para celebrar un año más de convivencia en Sillon Lauzé (y el cumpleaños de nuestro querido amigo Michel, ¡porque de él hablamos!), recibiremos el sábado 06 de diciembre al cabaret de burlesque y rock?n?roll swing Project Newton!

