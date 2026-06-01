Concert du Quartet de jazz LUMA Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge dimanche 28 juin 2026.

Livarot-Pays-d’Auge

Concert du Quartet de jazz LUMA Eglise de la Croupte

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Un concert du Quartet de jazz LUMA est organisé le dimanche 28 juin à 17h00 à l’église de la Croupte.

Un concert du Quartet de jazz LUMA est organisé le dimanche 28 juin à 17h00 à l’église de la Croupte.

Avec Lise Lefebvre au chant, Simon Bony au piano, Sacha Morales à la basse et Lucas Drouin à la batterie. .

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

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English : Concert du Quartet de jazz LUMA Eglise de la Croupte

A concert by the LUMA jazz quartet will be held on Sunday 28 June at 5pm in the Croupte church.

L’événement Concert du Quartet de jazz LUMA Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme