Concert du quatuor à cordes Les Lucioles Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Arbois

Concert du quatuor à cordes Les Lucioles Samedi 20 septembre, 15h30, 17h00 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura

Entrée libre

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le quatuor à cordes Les Lucioles (violons, alto, violoncelle) viendra enchanter le musée de son répertoire varié : Jean Gabriel-Marie, Bach, Vivaldi, Holst, Dvorak et Joplin.

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…

