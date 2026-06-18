Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Pierre Échebrune
Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Pierre Échebrune jeudi 6 août 2026.
Échebrune
Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries
Église Saint-Pierre Le bourg Échebrune Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) à l’Église d’Èchebrune.
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Église Saint-Pierre Le bourg Échebrune 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 85 66 mairie@echebrune17.fr
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English :
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert by the Vox Cordis String Quartet from Aracaju (Brazil) at the Église d’Échebrune.
L’événement Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Échebrune a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge