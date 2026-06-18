Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Pierre Échebrune

Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Pierre Échebrune jeudi 6 août 2026.

Lieu : Église Saint-Pierre

Adresse : Le bourg

Ville : 17800 Échebrune

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Échebrune

Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries

Église Saint-Pierre Le bourg Échebrune Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) à l’Église d’Èchebrune.
  .

Église Saint-Pierre Le bourg Échebrune 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 85 66  mairie@echebrune17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert by the Vox Cordis String Quartet from Aracaju (Brazil) at the Église d’Échebrune.

L’événement Concert du Quatuor à Cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Échebrune a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Échebrune (Charente-Maritime)