Concert du Quatuor Agate Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Concert du Quatuor Agate

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Concert du Quatuor Agate avec des œuvres de Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart & Ludwig van Beethoven qui sera donné à l’auditorium des Ateliers des Arts le 6 décembre à 18h.

English :

Concert by the Agate Quartet, featuring works by Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart & Ludwig van Beethoven, at the Ateliers des Arts auditorium on December 6 at 6pm.

German :

Konzert des Quatuor Agate mit Werken von Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart & Ludwig van Beethoven, das am 6. Dezember um 18 Uhr im Auditorium des Ateliers des Arts stattfindet.

Italiano :

Concerto del Quartetto Agate, con opere di Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, nell’auditorium degli Ateliers des Arts il 6 dicembre alle 18.00.

Espanol :

Concierto del Cuarteto Ágata, con obras de Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, en el auditorio de los Ateliers des Arts, el 6 de diciembre a las 18:00 h.

L’événement Concert du Quatuor Agate Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay