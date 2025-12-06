Concert du Quatuor Agate Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Concert du Quatuor Agate avec des œuvres de Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart & Ludwig van Beethoven qui sera donné à l’auditorium des Ateliers des Arts le 6 décembre à 18h.
English :
Concert by the Agate Quartet, featuring works by Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart & Ludwig van Beethoven, at the Ateliers des Arts auditorium on December 6 at 6pm.
German :
Konzert des Quatuor Agate mit Werken von Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart & Ludwig van Beethoven, das am 6. Dezember um 18 Uhr im Auditorium des Ateliers des Arts stattfindet.
Italiano :
Concerto del Quartetto Agate, con opere di Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, nell’auditorium degli Ateliers des Arts il 6 dicembre alle 18.00.
Espanol :
Concierto del Cuarteto Ágata, con obras de Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, en el auditorio de los Ateliers des Arts, el 6 de diciembre a las 18:00 h.
