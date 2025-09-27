Concert du Quatuor Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Concert du Quatuor Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains samedi 27 septembre 2025.

Concert du Quatuor Arnaga

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Pour ce premier concert de la saison dans le grand salon, le quatuor Arnaga a choisi d’emmener le public du côté de Vienne, à travers trois œuvres de compositeurs très différents, mais tous trois profondément autrichiens.

D’abord le Quatuor en sol mineur op.74 n°3 de Haydn, surnommé Le Cavalier pour son final énergique, mais dont le Largo assai révèle une profondeur saisissante.

Un siècle plus tard, Webern, encore étudiant auprès de Schoenberg, signe un bref quatuor (10 min) où transparaissent ses influences brahmsiennes et wagnériennes, annonçant déjà la Seconde École de Vienne.

Enfin, Schubert clôt le programme avec La Jeune fille et la Mort , chef-d’œuvre d’intensité dramatique et de lyrisme, dont les 40 minutes culminent dans un finale halluciné. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 49 14 70

