Concert du Quatuor Arnaga Eglise Lahonce

Concert du Quatuor Arnaga

Eglise Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Dans le cadre de son programme annuel des Musicales , l’abbaye reçoit le célèbre quatuor pour une soirée au cours de laquelle seront interprétées trois pièces Divertimento de Wolfgang Amadeus Mozart, Crisantemi de Giacomo Puccini, et le sublime La jeune fille et la mort de Franz Schubert.

La merveilleuse acoustique du lieu sert l’interprétation des musiciens dont la sensibilité et l’enthousiasme se mettent au service des maîtres du quatuor du XVIII è siècle à nos jours. .

Eglise Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

