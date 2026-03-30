Concert du Quatuor Austrasia

église Chantérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Concert du Quatuor Austrasia Mozart quatuor à cordes N°15 en ré mineur, Schubert quatuor à cordes N°13 en la mineur Rosamunde .

20€/pers, gratuit -26 ans.

20h30 église.

Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 06 13 08 39 78 .

église Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert du Quatuor Austrasia

L’événement Concert du Quatuor Austrasia Chantérac a été mis à jour le 2026-03-28 par Vallée de l’Isle en Périgord