Concert du Quatuor Austrasia Chantérac
Concert du Quatuor Austrasia Chantérac mercredi 22 avril 2026.
Concert du Quatuor Austrasia
église Chantérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Concert du Quatuor Austrasia Mozart quatuor à cordes N°15 en ré mineur, Schubert quatuor à cordes N°13 en la mineur Rosamunde .
20€/pers, gratuit -26 ans.
20h30 église.
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 06 13 08 39 78 .
église Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert du Quatuor Austrasia
L’événement Concert du Quatuor Austrasia Chantérac a été mis à jour le 2026-03-28 par Vallée de l’Isle en Périgord