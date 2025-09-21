Concert du Quatuor Citadelles Parc de Bel Ébat Avon

Concert du Quatuor Citadelles Dimanche 21 septembre, 18h00 Parc de Bel Ébat Seine-et-Marne

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Concert du Quatuor Citadelles, quatuor à cordes composé de quatre musiciens professionnels et passionnés de musique de chambre. Ce concert est donné dans le cadre du parcours musical des Affolantes à vélo organisé par l’association ProQuartet. Au programme, Beethoven et Ravel !

Raphaël Garac- violon

Meiko Nakahira – violon

Paolo Schena – alto

Pauline Boudon – violoncelle

Parc de Bel Ébat Rue du Vieux-Rû Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 20 00 http://www.avon77.com Gare de Fontainebleau-Avon Autoroute A6

©Quatuor Citadelles