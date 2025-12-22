Concert du quatuor Contrate, Agneaux
Concert du quatuor Contrate
Concert du quatuor de saxophones CONTRATE , puis en seconde partie l’ensemble des saxophonistes de plusieurs écoles de musique de la Manche avec les musiciens du quatuor. .
Salle des fêtes Agneaux 50180 Manche Normandie +33 6 61 99 08 34 veronique.lepigeon@agneaux.fr
