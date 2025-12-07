Concert du Quatuor Cotinga au profit de Les Deux Amis Rue Camille Huet Port-en-Bessin-Huppain

Concert du Quatuor Cotinga au profit de Les Deux Amis

Rue Camille Huet Eglise de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

A Port en Bessin, à l’Eglise, à 15H30, le 7 décembre 2025, un concert du quatuor Cotinga, au profit de la restauration de Les Deux Amis

www.deux-amis.fr Deux-Amis, entre passion et savoir-faire, préserver l’héritage maritime normand

Nous organisons un concert

Quoi Quatuor Cotinga 4 musiciennes classiques de niveau internationnal, Vivaldi et d’autres surprises

Tous les euros récoltés iront à la restauration de LES DEUX AMIS

Quand dimanche 07/12/25 à 15H30

Où Port en Bessin à l’Eglise

Place 15euros ou plus si vous voulez !

Groupez-vous, 100euros pour 4 places, cout que 34euros après défiscalisation…

Billet sur place, téléphone Patrick 06 85 21 22 16

https://www.helloasso.com/assoc…/2-amis/evenements/concert

Visite du chantier naval (à 500m) à l’issue du concert avec vin chaud

Le Quatuor Cotinga

Corinne Basseux 1er violon

Estelle Fouillet .2nd violon

Magda Trotoux .alto

Agnès Ricordeau .violoncelle .

Rue Camille Huet Eglise de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 85 21 22 16 dimitri.rogoff@gmail.com

English : Concert du Quatuor Cotinga au profit de Les Deux Amis

In Port en Bessin, at the Church, at 3:30 pm on December 7, 2025, a concert by the Cotinga Quartet, in aid of the restoration of Les Deux Amis

www.deux-amis.fr Deux-Amis, between passion and know-how, preserving Normandy’s maritime heritage

German : Concert du Quatuor Cotinga au profit de Les Deux Amis

In Port en Bessin, in der Kirche, um 15H30, am 7. Dezember 2025, ein Konzert des Cotinga-Quartetts, zugunsten der Restaurierung von Les Deux Amis

www.deux-amis.fr Deux Amis, zwischen Leidenschaft und Know-how, das maritime Erbe der Normandie bewahren

Italiano :

A Port en Bessin, il 7 dicembre 2025 alle 15.30, concerto del Quartetto Cotinga, a favore del restauro di Les Deux Amis

www.deux-amis.fr: Deux-Amis, tra passione e know-how, per preservare il patrimonio marittimo della Normandia

Espanol :

En Port en Bessin, a las 15.30 h. del 7 de diciembre de 2025, concierto del Cuarteto Cotinga, a beneficio de la restauración de Les Deux Amis

www.deux-amis.fr Deux-Amis, entre pasión y saber hacer, preservar el patrimonio marítimo de Normandía

L’événement Concert du Quatuor Cotinga au profit de Les Deux Amis Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Bayeux Intercom