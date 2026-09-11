Concert du Quatuor Dahlia à Recloses, Église Saint-Martin de Recloses, Recloses
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin de Recloses · Recloses
Informations pratiques
Concert du Quatuor Dahlia à Recloses Dimanche 20 septembre, 11h30 Église Saint-Martin de Recloses Seine-et-Marne
Gratuit sans réservation. Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Dans le cadre de la Balade musicale à vélo organisée par ProQuartet, les musiciennes poseront leur vélo à Recloses pour un concert à l’église Saint-Martin.
Programme :
- Mieczyslaw Weinberg,Quatuor à cordes n°5 op. 27 (1945)
- Henry Purcell,Chaconne en sol mineur (1680)
- Franz Schubert,Quatuor à cordes n°4 en Ut Majeur (1813) –
- I. Adagio – Allegro con moto
https://proquartet.fr/agenda/concert-67
https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia
https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne
Église Saint-Martin de Recloses Recloses Recloses 77760 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://proquartet.fr/agenda/concert-67 »}, {« link »: « https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia »}, {« link »: « https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne »}]
Concert
©Méline Usseglio