Concert du quatuor Dalbergia Place de la Congrégation Josselin

Concert du quatuor Dalbergia

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Le quatuor Dalbergia, composé de quatre musiciens amateurs de la région de Ploërmel, propose une composition atypique avec un hautbois et trois clarinettes. Ecoutez leur programme d’œuvres romantiques et contemporaines de différents pays. A 17h30. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

