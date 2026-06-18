Concert du Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass (Mexique) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Séverin Saint-Seurin-de-Palenne mardi 4 août 2026.

Saint-Seurin-de-Palenne

Concert du Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass (Mexique) 37ème festival international des Eurochestries

Église Saint-Séverin Rue Grand d’Orville Saint-Seurin-de-Palenne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, Concert du Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass (Mexique) à l’église de St Seurin de Palenne.

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Église Saint-Séverin Rue Grand d’Orville Saint-Seurin-de-Palenne 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 03 09

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English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert featuring the Provence-Tropicale Trombone Quartet and the Santa Cata Brass Brass Quintet (Mexico) at the Church of St. Seurin in Palenne.

L’événement Concert du Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass (Mexique) 37ème festival international des Eurochestries Saint-Seurin-de-Palenne a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge