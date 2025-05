Concert du Quatuor Diotima – Ornes, 8 juin 2025 16:30, Ornes.

Meuse

Concert du Quatuor Diotima Ornes Meuse

Concert exceptionnel dans les ruines sacrées d’Ornes

En avant-goût d’un futur festival du musique sur les chapelles-abris du Champ de Bataille de Verdun, le service culturel du Grand Verdun vous convie à un événement unique un concert du Quatuor Diotima, l’un des ensembles les plus prestigieux au monde !

Rendez-vous le Dimanche 8 juin dans le cadre chargé d’Histoire des ruines de l’ancienne église d’Ornes, suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif !

Quatuor Diotima l’excellence au service de l’émotion

Fondé en 1996 par de jeunes talents du Conservatoire de Paris, ce quatuor incarne un pont entre tradition et modernité. Son nom, Diotima , évoque à la fois la muse romantique d’Hölderlin et l’avant-garde musicale de Luigi Nono.

Des collaborations avec Boulez, Lachenmann, et créations de compositeurs contemporains comme Hosokawa, Saunders ou Murail, Diotima repousse les frontières du quatuor à cordes.

Un programme puissant et poétique

– Steve Reich Different Trains Un voyage entre souvenirs d’enfance et tragédie de la Shoah, mêlant voix enregistrées et musique en direct.

– Kaija Saariaho Terra Memoria Hommage sensible aux êtres disparus, entre mémoire vive et réminiscences fugaces.

– Maurice Ravel Quatuor en fa majeur Chef-d’œuvre lumineux dédié à Fauré, salué par Debussy lui-même.

Une expérience musicale rare, au cœur des paysages marqués par l’Histoire, pour honorer la Mémoire, célébrer la création, et vivre l’émotion.

Réservez vite votre place pour ce moment suspendu entre ciel, terre… et musique

– 8 juin Ruines de l’église d’Ornes (16h30)

– Concert suivi d’un apéritif convivial

– Tarif 17 €

+ d’infos & réservations auprès du service culturel du Grand Verdun

03 29 83 44 22

culture@grandverdun.frTout public

Ornes 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22 culture@grandverdun.fr

English :

Exceptional concert in the sacred ruins of Ornes

As a foretaste of a future music festival in the chapel-shelters of Verdun’s Battlefield, the cultural department of Greater Verdun invites you to a unique event: a concert by the Quatuor Diotima, one of the world’s most prestigious ensembles!

Rendezvous on Sunday June 8 in the historic setting of the ruins of the former Ornes church, followed by a convivial aperitif!

Quatuor Diotima: excellence in the service of emotion

Founded in 1996 by talented young musicians from the Paris Conservatoire, this quartet represents a bridge between tradition and modernity. Its name, « Diotima », evokes both Hölderlin?s romantic muse and Luigi Nono?s musical avant-garde.

From collaborations with Boulez and Lachenmann to creations by contemporary composers such as Hosokawa, Saunders and Murail, Diotima pushes back the boundaries of the string quartet.

A powerful, poetic program:

– Steve Reich ? Different Trains: a journey between childhood memories and the tragedy of the Holocaust, combining recorded voices and live music.

– Kaija Saariaho ? Terra Memoria: A sensitive tribute to the departed, between living memory and fleeting reminiscences.

– Maurice Ravel ? Quartet in F major: A luminous masterpiece dedicated to Fauré, hailed by Debussy himself.

A rare musical experience, in the heart of landscapes marked by history, to honor memory, celebrate creation and experience emotion.

Reserve your place now for this moment suspended between heaven, earth… and music

– june 8th ? Ornes church ruins (4:30pm)

– Concert followed by a convivial aperitif

– Price: 17 ?

+ info & bookings from the Grand Verdun cultural department

03 29 83 44 22

culture@grandverdun.fr

German :

Außergewöhnliches Konzert in den heiligen Ruinen von Ornes

Als Vorgeschmack auf ein zukünftiges Musikfestival in den Kapellen des Schlachtfeldes von Verdun lädt Sie die Kulturabteilung von Grand Verdun zu einem einzigartigen Ereignis ein: einem Konzert des Quatuor Diotima, eines der renommiertesten Ensembles der Welt!

Das Konzert findet am Sonntag, den 8. Juni in der geschichtsträchtigen Umgebung der Ruinen der alten Kirche von Ornes statt, gefolgt von einem Aperitif!

Diotima-Quartett: Exzellenz im Dienste der Emotionen

Dieses Quartett wurde 1996 von jungen Talenten des Pariser Konservatoriums gegründet und verkörpert eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Sein Name « Diotima » erinnert sowohl an Hölderlins romantische Muse als auch an die musikalische Avantgarde von Luigi Nono.

Von der Zusammenarbeit mit Boulez und Lachenmann bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten wie Hosokawa, Saunders und Murail erweitert Diotima die Grenzen des Streichquartetts.

Ein kraftvolles und poetisches Programm

– Steve Reich ? Different Trains: Eine Reise zwischen Kindheitserinnerungen und der Tragödie der Shoah, die aufgenommene Stimmen mit Live-Musik verbindet.

– Kaija Saariaho ? Terra Memoria: Eine sensible Hommage an verstorbene Menschen, zwischen lebendiger Erinnerung und flüchtigen Reminiszenzen.

– Maurice Ravel ? Quatuor in F-Dur: Ein leuchtendes Meisterwerk, das Fauré gewidmet ist und von Debussy selbst gelobt wurde.

Ein seltenes musikalisches Erlebnis inmitten von Landschaften, die von der Geschichte geprägt wurden, um das Gedenken zu ehren, die Schöpfung zu feiern und Emotionen zu erleben.

Reservieren Sie sich schnell Ihren Platz für diesen Moment zwischen Himmel, Erde… und Musik

– 8. Juni ? Ruinen der Kirche von Ornes (16:30 Uhr)

– Konzert gefolgt von einem gemütlichen Aperitif

– Preis: 17 ?

+ Weitere Informationen und Reservierungen bei der Kulturabteilung von Grand Verdun

03 29 83 44 22

culture@grandverdun.fr

Italiano :

Concerto eccezionale nelle rovine sacre di Ornes

Come anticipazione di un futuro festival musicale nelle cappelle protette del campo di battaglia di Verdun, il dipartimento culturale Greater Verdun vi invita a un evento unico: un concerto del Quatuor Diotima, uno dei più prestigiosi ensemble del mondo!

Unitevi a noi domenica 8 giugno nelle rovine storiche dell’antica chiesa di Ornes, seguite da un aperitivo conviviale!

Quatuor Diotima: l’eccellenza al servizio dell’emozione

Fondato nel 1996 da giovani musicisti di talento provenienti dal Conservatorio di Parigi, questo quartetto rappresenta un ponte tra tradizione e modernità. Il suo nome, Diotima, evoca sia la musa romantica di Hölderlin sia l’avanguardia musicale di Luigi Nono.

Dalle collaborazioni con Boulez e Lachenmann alle prime esecuzioni di compositori contemporanei come Hosokawa, Saunders e Murail, Diotima spinge indietro i confini del quartetto d’archi.

Un programma potente e poetico:

– Steve Reich? Different Trains: un viaggio tra i ricordi dell’infanzia e la tragedia della Shoah, combinando voci registrate e musica dal vivo.

– Kaija Saariaho ? Terra Memoria: un sensibile omaggio ai defunti, tra memoria vivida e ricordi fugaci.

– Maurice Ravel ? Quartetto in fa maggiore: un luminoso capolavoro dedicato a Fauré, acclamato dallo stesso Debussy.

Un’esperienza musicale rara, nel cuore di paesaggi segnati dalla storia, per onorare la memoria, celebrare la creazione e vivere l’emozione.

Prenotate subito il vostro posto per questo momento sospeso tra cielo, terra… e musica

– 8 giugno ? Rovine della chiesa di Ornes (ore 16.30)

– Concerto seguito da un aperitivo conviviale

– Prezzo: 17 ?

+ Ulteriori informazioni e prenotazioni presso il dipartimento culturale di Grand Verdun:

03 29 83 44 22

culture@grandverdun.fr

Espanol :

Concierto excepcional en las ruinas sagradas de Ornes

Como anticipo de un futuro festival de música en las capillas protegidas del campo de batalla de Verdún, el departamento cultural del Gran Verdún le invita a un acontecimiento único: ¡un concierto del Quatuor Diotima, uno de los conjuntos más prestigiosos del mundo!

Únase a nosotros el domingo 8 de junio en las ruinas históricas de la antigua iglesia de Ornes, seguido de un aperitivo

Quatuor Diotima: la excelencia al servicio de la emoción

Fundado en 1996 por jóvenes músicos de talento del Conservatorio de París, este cuarteto representa un puente entre tradición y modernidad. Su nombre, Diotima, evoca a la vez la musa romántica de Hölderlin y la vanguardia musical de Luigi Nono.

Desde colaboraciones con Boulez y Lachenmann hasta estrenos de compositores contemporáneos como Hosokawa, Saunders y Murail, Diotima amplía los límites del cuarteto de cuerda.

Un programa poderoso y poético:

– Steve Reich ? Different Trains: un viaje entre los recuerdos de la infancia y la tragedia de la Shoah, combinando voces grabadas y música en directo.

– Kaija Saariaho ? Terra Memoria: un sensible homenaje a los difuntos, entre la memoria vívida y los recuerdos fugaces.

– Maurice Ravel ? Cuarteto en fa mayor: una luminosa obra maestra dedicada a Fauré, aclamada por el propio Debussy.

Una rara experiencia musical, en el corazón de paisajes marcados por la historia, para honrar la memoria, celebrar la creación y vivir la emoción.

Reserve ya su plaza para este momento suspendido entre el cielo, la tierra… y la música

– 8 de junio ? Ruinas de la iglesia de Ornes (16:30 h)

– Concierto seguido de un aperitivo de convivencia

– Precio: 17

+ Más información y reservas en el departamento cultural de Grand Verdun:

03 29 83 44 22

culture@grandverdun.fr

