CONCERT DU QUATUOR DUTILLEUX Villers-Cotterêts

CONCERT DU QUATUOR DUTILLEUX

Rue de l’Hôtel de Ville Villers-Cotterêts Aisne

La 2ème édition du Festival Retz en musique présente le Quatuor à cordes Dutilleux.

Les 4 musiciens, très présents sur la scène nationale et européenne donneront un concert avec au programme Franz Schubert, La jeune fille et la mort et Maurice Ravel, Quatuor à cordes en fa majeur.

Rue de l’Hôtel de Ville Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France info@svtourisme.fr

English :

The 2nd edition of the Festival Retz en musique presents the Dutilleux String Quartet.

The 4 musicians, who are very present on the national and European scene, will give a concert featuring Franz Schubert’s La jeune fille et la mort and Maurice Ravel’s Quatuor à cordes en fa majeur.

German :

Die 2. Ausgabe des Festivals Retz en musique präsentiert das Dutilleux-Streichquartett.

Die vier Musiker, die auf der nationalen und europäischen Bühne sehr präsent sind, werden ein Konzert geben. Auf dem Programm stehen: Franz Schubert, Das Mädchen und der Tod und Maurice Ravel, Streichquartett in F-Dur.

Italiano :

La seconda edizione del Festival Retz en musique presenta il Quartetto d’archi Dutilleux.

I quattro musicisti, che vantano una forte presenza nazionale ed europea, terranno un concerto con La jeune fille et la mort di Franz Schubert e il Quatuor à cordes en fa majeur di Maurice Ravel.

Espanol :

La 2ª edición del Festival Retz en musique presenta al Cuarteto de cuerda Dutilleux.

Los 4 músicos, que cuentan con una fuerte presencia nacional y europea, ofrecerán un concierto en el que interpretarán La jeune fille et la mort de Franz Schubert y Quatuor à cordes en fa majeur de Maurice Ravel.

