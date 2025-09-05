Concert du Quatuor Ēkhos Veules-les-Roses

Concert du Quatuor Ēkhos

Rue Jean Lamy Veules-les-Roses Seine-Maritime

Concert du Quatuor à cordes Ēkhos « Impressions Debussy »

Au programme le quatuor de Debussy, ainsi que des arrangements de Piazzola, Morricone, ABBA, Aznavour et Queen.

A 20h00 dans l’église Saint-Martin de Veules-les-Roses.

Entrée libre, participation au chapeau. .

ekhosquartetpro@gmail.com

