Concert du Quatuor Ēkhos Veules-les-Roses
Concert du Quatuor Ēkhos Veules-les-Roses vendredi 5 septembre 2025.
Concert du Quatuor Ēkhos
Rue Jean Lamy Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 20:00:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Concert du Quatuor à cordes Ēkhos « Impressions Debussy »
Au programme le quatuor de Debussy, ainsi que des arrangements de Piazzola, Morricone, ABBA, Aznavour et Queen.
A 20h00 dans l’église Saint-Martin de Veules-les-Roses.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Rue Jean Lamy Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie ekhosquartetpro@gmail.com
English : Concert du Quatuor Ēkhos
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert du Quatuor Ēkhos Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre