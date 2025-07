Concert du quatuor Equinoxe musique savante et traditionnelle Arnayon

Concert du quatuor Equinoxe musique savante et traditionnelle Arnayon dimanche 3 août 2025.

Concert du quatuor Equinoxe musique savante et traditionnelle

la Chapelle Arnayon Drôme

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Musique savante et traditionnelle de Grèce, Arménie et Italie.

la Chapelle Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 25 60

English :

Classical and traditional music from Greece, Armenia and Italy.

German :

Gelehrte und traditionelle Musik aus Griechenland, Armenien und Italien.

Italiano :

Musica classica e tradizionale da Grecia, Armenia e Italia.

Espanol :

Música clásica y tradicional de Grecia, Armenia e Italia.

