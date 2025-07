Concert du quatuor itinérant « Saxonium » Briare

Quai Mazoyer Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-25 14:30:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Sur les traces de la Loire à vélo, le quatuor Saxonium fait escale à Briare du côté de la Maison du Pont-Canal. Appréciez un concert inédit de ces saxophonistes de talent déambulant à vélo le 25 juillet à partir de 14h30. Venez nombreux !

L’ensemble Saxonium prend la route pour commencer une nouvelle aventure artistique et humaine. C’est sur leurs vélos qu’ils partent à la découverte des chemins de la vallée de la Loire, à la rencontre des habitants et des touristes. Les quatre saxophonistes de l’ensemble Saxonium proposeront un voyage musical inspiré par leurs parcours individuels variés, allant du jazz aux musiques du monde, en passant par la musique classique ou les musiques actuelles. Les auditeurs entendront un programme qui mélange à la fois des séquences improvisées, ou des compositions originales. Ils seront entraînés au cours des tableaux musicaux dans un voyage où les sonorités des quatre saxophones enveloppent le lieu choisi. .

Quai Mazoyer Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 86 97 86 contact.saxonium@gmail.com

English :

Following in the footsteps of the Loire by bike, the Saxonium quartet makes a stopover in Briare at the Maison du Pont-Canal. Enjoy a unique concert by these talented saxophonists as they cycle along on July 25, starting at 2.30pm. Come one, come all!

German :

Auf den Spuren der Loire-Radtour macht das Saxonium-Quartett einen Zwischenstopp in Briare am Maison du Pont-Canal. Genießen Sie am 25. Juli ab 14:30 Uhr ein einmaliges Konzert dieser talentierten Saxophonisten, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Seguendo le orme della Loira in bicicletta, il quartetto Saxonium fa tappa a Briare presso la Maison du Pont-Canal. Il 25 luglio, a partire dalle 14.30, questi talentuosi sassofonisti si esibiranno in un concerto unico in bicicletta. Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Siguiendo los pasos del Loira en bicicleta, el cuarteto Saxonium se detiene en Briare, en la Maison du Pont-Canal. Disfrute de un concierto único de estos talentosos saxofonistas mientras pedalean el 25 de julio a partir de las 14:30 h. Vengan todos

L’événement Concert du quatuor itinérant « Saxonium » Briare a été mis à jour le 2025-07-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX