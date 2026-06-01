Concert du Quatuor Klez’rish à Séry les Mézières Séry-lès-Mézières samedi 13 juin 2026.

Séry-lès-Mézières

Concert du Quatuor Klez’rish à Séry les Mézières

Séry-lès-Mézières Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Quatuor Klez’rish sera en concert en l’église de Séry-lès-Mézières le samedi 13 juin 2026 à 20h30.

Le public pourra voyager au rythme des musiques d’Irlande et d’Europe de l’Est à travers un répertoire chaleureux et festif, mêlant traditions, émotions et sonorités entraînantes dans le cadre intimiste de l’église.

Entrée gratuite –Llibre participation.

Concert organisé par Airs en Séry.

Le Quatuor Klez’rish sera en concert en l’église de Séry-lès-Mézières le samedi 13 juin 2026 à 20h30.

Le public pourra voyager au rythme des musiques d’Irlande et d’Europe de l’Est à travers un répertoire chaleureux et festif, mêlant traditions, émotions et sonorités entraînantes dans le cadre intimiste de l’église.

Entrée gratuite –Llibre participation.

Concert organisé par Airs en Séry. .

Séry-lès-Mézières 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 71 02 mairie.serylesmezieres@wanadoo.fr

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English :

The Klez?rish Quartet will be in concert at the Séry-lès-Mézières church on Saturday June 13, 2026 at 8:30pm.

Audiences will be able to travel to the rhythm of Irish and Eastern European music through a warm and festive repertoire, combining traditions, emotions and lively sounds in the intimate setting of the church.

Admission free ?Llibre participation.

Concert organized by Airs en Séry.

L’événement Concert du Quatuor Klez’rish à Séry les Mézières Séry-lès-Mézières a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois