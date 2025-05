Concert du Quatuor Simon – Lammerville, 31 mai 2025 17:00, Lammerville.

L’église Notre-Dame de Lammerville accueille un concert du Quatuor Simon autour de Bach, Mozart, Wienawsky et Debussy, à l’initiative de l’association des amis de l’église.

Eglise Notre-Dame

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 22 33

English : Concert du Quatuor Simon

The Notre-Dame de Lammerville church hosts a concert by the Quatuor Simon featuring Bach, Mozart, Wienawsky and Debussy, organized by the Friends of the Church association.

German :

In der Kirche Notre-Dame in Lammerville findet ein Konzert des Simon-Quartetts rund um Bach, Mozart, Wienawsky und Debussy statt, das auf Initiative des Vereins der Freunde der Kirche veranstaltet wird.

Italiano :

La chiesa di Notre-Dame de Lammerville ospita un concerto del Quatuor Simon con opere di Bach, Mozart, Wienawsky e Debussy, organizzato dall’Associazione Amici della Chiesa.

Espanol :

La iglesia de Notre-Dame de Lammerville acoge un concierto del Quatuor Simon con obras de Bach, Mozart, Wienawsky y Debussy, organizado por la Asociación de Amigos de la Iglesia.

