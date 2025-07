Concert du quatuor vocal Vadriel Chapelle Notre-Dame de la Paix Clohars-Carnoët

Concert du quatuor vocal Vadriel Chapelle Notre-Dame de la Paix Clohars-Carnoët samedi 2 août 2025.

Chapelle Notre-Dame de la Paix 29 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 21:45:00

2025-08-02

Quatre voix virtuoses, un son d’ensemble envoûtant et un humour pétillant, voilà ce qui caractérise le quatuor vocal Vadriel ! Avec leur spectacle « L’oreille et l’oeil » ils emmènent le public dans un voyage chanté mêlant musiques du monde et musiques écrites, avec de la bonne humeur et des surprises… Un concert qui ravira les amoureux des belles voix tout en dépoussiérant le format classique ! .

Chapelle Notre-Dame de la Paix 29 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 67 11 45 35

