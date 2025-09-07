Concert du quinquette de cuivre Saint-Malo

Concert du quinquette de cuivre Saint-Malo dimanche 7 septembre 2025.

Concert du quinquette de cuivre

Rue du Petit Pré Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Concert du quintette de cuivres de la Musique des Transmissions de Rennes dans le Fort du Petit Bé .

Rue du Petit Pré Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 16 26 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du quinquette de cuivre Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel