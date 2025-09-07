Concert du quinquette de cuivre Saint-Malo
Concert du quinquette de cuivre Saint-Malo dimanche 7 septembre 2025.
Concert du quinquette de cuivre
Rue du Petit Pré Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07 16:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Concert du quintette de cuivres de la Musique des Transmissions de Rennes dans le Fort du Petit Bé .
Rue du Petit Pré Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 16 26 12
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert du quinquette de cuivre Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel