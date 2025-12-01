Concert du Quintette Ars’Tango Cinéma Eden Théâtre La Ciotat
Concert du Quintette Ars’Tango Cinéma Eden Théâtre La Ciotat jeudi 11 décembre 2025.
Concert du Quintette Ars’Tango
Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône
Le Quintette Ars’Tango rassemble des musiciens venant d’univers variés tango, classique et s’inscrit dans la lignée du Tango Nuevo de Piazzolla.
Le Quintette Ars’Tango est né de la rencontre du violoniste Alexandre Amedro et du bandonéoniste Fernando Maguna en 2023. Tous deux passionnés par le tango argentin ont été rejoints par le pianiste Olivier Lechardeur, le contrebassiste Willy Quiko et le guitariste Diego Trosman qui joue en duo depuis 1998 avec Fernando Maguna. Une fusion où les rythmes syncopés reflètent toute la richesse du tango argentin. .
Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com
English :
The Ars’Tango Quintet brings together musicians from various backgrounds—tango, classical—and follows in the footsteps of Piazzolla’s Tango Nuevo.
German :
Das Quintett Ars’Tango vereint Musiker aus verschiedenen Bereichen Tango, Klassik und steht in der Tradition des Tango Nuevo von Piazzolla.
Italiano :
Il Quintetto Ars’Tango riunisce musicisti provenienti da universi diversi tango, musica classica e si inserisce nella tradizione del Tango Nuevo di Piazzolla.
Espanol :
El Quinteto Ars’Tango reúne a músicos procedentes de diversos ámbitos —tango, música clásica— y sigue la estela del Tango Nuevo de Piazzolla.
