Concert du quintette Syntonia Les clés de l’écoute Briare

Le 12 mars à Briare, l’Auditorium Jean Poulain accueille le Quintette Syntonia pour un concert de musique classique autour des Clés de l’écoute . Une soirée accessible et immersive pour découvrir autrement le quintette de Schumann, portée par cinq musiciens d’exception.

Le jeudi 12 mars à 20h, l’Auditorium Jean Poulain à Briare accueille le Quintette Syntonia pour un concert de musique classique proposé par l’association Autrement Classique. Intitulé Les clés de l’écoute , ce rendez-vous invite le public à découvrir le quintette pour piano et cordes op. 44 de Robert Schumann, œuvre majeure du romantisme allemand. Porté par Stéphanie Moraly au violon, Thibault Noaly au violon, Caroline Denoin à l’alto, Patrick Langot au violoncelle et Romain David au piano, le concert met en lumière le dialogue subtil entre le piano et le quatuor à cordes. Une soirée à la fois exigeante et accessible, pensée pour éveiller la curiosité et affiner l’écoute, dans un cadre propice à la découverte musicale. 8 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 96 77 52 contact@autrementclassique.com

On March 12 in Briare, the Auditorium Jean Poulain welcomes the Quintette Syntonia for a classical music concert based on the Keys to Listening . An accessible, immersive evening of Schumann?s quintet, performed by five exceptional musicians.

