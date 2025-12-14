Concert du Réveillon (Eglise Sacré cœur des Rosiers) Brive-la-Gaillarde

Concert du Réveillon (Eglise Sacré cœur des Rosiers) Brive-la-Gaillarde mercredi 31 décembre 2025.

6 boulevard Mirabeau Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

2025-12-31

Par le Chœur Esperanza.
A 18h30.   .

6 boulevard Mirabeau Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   choeur.esperanza@gmail.com

