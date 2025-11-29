Concert Du rock en barre Salle Emeraude Bressuire
Concert Du rock en barre Salle Emeraude Bressuire vendredi 20 mars 2026.
Concert Du rock en barre
Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
La fameuse soirée rock des ateliers de Musiques Actuelles revient!
De véritables conditions scéniques et une électrisante dose d’adrénaline pour les musiciens, encadrés par Jérémie Germain, Jérôme Lelong, Mathias Moinard et Damien Pineau, face à une salle foisonnante d’énergie.
En partenariat avec l’association Boc’Hall. .
Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
English : Concert Du rock en barre
L’événement Concert Du rock en barre Bressuire a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Bocage Bressuirais