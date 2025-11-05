Concert du Sighting Ensemble Centre Culturel Digne-les-Bains

Concert du Sighting Ensemble Centre Culturel Digne-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.

Centre Culturel 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Mercredi 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

Création 2025 par le Sighting Ensemble. Né d’un désir commun du pianiste Rob Clearfield et de Christophe Leloil de jouer avec les codes et les genres en interrogeant leur écriture musicale à la manière du Third stream.

Centre Culturel 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

Creation 2025 by the Sighting Ensemble. Born from the shared desire of pianist Rob Clearfield and Christophe Leloil to play with codes and genres, questioning their musical writing in the manner of the Third Stream.

German :

Uraufführung 2025 durch das Sighting Ensemble. Entstanden aus dem gemeinsamen Wunsch des Pianisten Rob Clearfield und Christophe Leloil, mit Codes und Genres zu spielen, indem sie ihre musikalische Handschrift in der Art des Third Stream hinterfragen.

Italiano :

Creazione 2025 del Sighting Ensemble. Nasce dal desiderio comune del pianista Rob Clearfield e di Christophe Leloil di giocare con i codici e i generi mettendo in discussione la propria scrittura musicale alla maniera della Third Stream.

Espanol :

Creación 2025 del Sighting Ensemble. Nacido del deseo compartido por el pianista Rob Clearfield y Christophe Leloil de jugar con los códigos y los géneros cuestionando su escritura musical a la manera de la Tercera Corriente.

