Concert du Solstice Courtenay

Concert du Solstice

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Le Pôle culturel et associatif de Courtenay vous donne rendez-vous pour son célèbre Concert du solstice !

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95

English :

The Pôle culturel et associatif de Courtenay invites you to its famous Solstice Concert!

German :

Der Pôle culturel et associatif de Courtenay lädt Sie zu seinem berühmten Sonnenwendkonzert ein!

Italiano :

Il Pôle culturel et associatif de Courtenay vi invita al suo famoso Concerto del Solstizio!

Espanol :

El Pôle culturel et associatif de Courtenay le invita a su famoso Concierto del Solsticio

