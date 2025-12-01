Concert du Solstice Courtenay
Concert du Solstice Courtenay mercredi 17 décembre 2025.
Concert du Solstice
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 19:30:00
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 19:30:00
2025-12-17
2025-12-17
Le Pôle culturel et associatif de Courtenay vous donne rendez-vous pour son célèbre Concert du solstice !
English :
The Pôle culturel et associatif de Courtenay invites you to its famous Solstice Concert!
German :
Der Pôle culturel et associatif de Courtenay lädt Sie zu seinem berühmten Sonnenwendkonzert ein!
Italiano :
Il Pôle culturel et associatif de Courtenay vi invita al suo famoso Concerto del Solstizio!
Espanol :
El Pôle culturel et associatif de Courtenay le invita a su famoso Concierto del Solsticio
L’événement Concert du Solstice Courtenay a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO