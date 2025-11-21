Concert du Studio

Rue Georges André Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le studio de Vernon met à l’affiche une soirée aux couleurs Urbaines ouverte à tous.

En première partie pour lancer la soirée Mary Morrow nous fera l’honneur d’ouvrir le bal.

Mr.mo

Chanteur du groupe Urban Roots depuis 2018 avec lequel il partage des scènes dans des bars et des petits festivals, diffusant leur énergie sur un reggae, rock nuancé festif et ambiançant le public avec des textes en français.

Il se lance en solo avec un projet audacieux mêlant reggae, électro, pop urbaine et world music.

Son projet solo reflète son désir de s’explorer davantage avec des sonorités variées et des influences multiculturelles.

Créant des mélodies entraînantes et des paroles inspirantes.

Son style lui permet de se démarquer et de captiver les auditeurs avec des performances énergiques et authentiques.

Lien d’écoute

https://fb.watch/Dj9zox90QH/

Diouss

Diouss est un virtuose des genres musicaux qui fusionnent et s’hybrident avec une fluidité naturelle.

Son travail se distingue par une approche autogérée, où il compose, écrit, arrange et produit ses propres morceaux pour laisser une place primordiale à sa voix au timbre chaud et voluptueux.

Il s’impose ainsi comme un véritable artisan de sa musique, qui jongle avec les rythmes d’afrobeat, des harmonies envoûtantes faisant écho à l’âge d’or du R&B, à l’influence hip-hop pour créer un univers sonore à la fois riche et captivant.

Lien d’écoute



Bjhn WurldUn univers, une vision, un multivers de sons.Entre vibes planantes et instrus percutantes, je vous envoie des bonnes ondes un track à la fois dansant.Son premier EP sera dispo cet automne restez branché .

Rue Georges André Vernon 27200 Eure Normandie lestudio@vernon27.fr

English : Concert du Studio

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du Studio Vernon a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération