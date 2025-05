Concert du Symphonique des Bords de Loire – Eglise Saint François de Sales Nantes, 17 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 20:00 – 22:00

Gratuit : non 12 € sur place / 10 € en prévente / réduit 8 € / gratuit pour les moins de 10 ans Réservation sur symphonique-bdl.com Tout public

Basée à Saint-Sébastien-sur-Loire, l’orchestre « Le Symphonique des Bords de Loire » regroupe une soixantaine de musiciens amateurs et professionnels, sous la direction de Thierry Bréhu. Au mois de mai 2025, l’orchestre vous propose un programme autour du Concerto pour violon n°1 de Max bruch qui sera interprété en soliste par Nicolas Lenti. Vous pourrez également découvrir certaines pièces des compositeurs Vaughan-Williams et Dvorak, dans un voyage musical entre Angleterre et Amérique.

Eglise Saint François de Sales Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.symphonique-bdl.com/