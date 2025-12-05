Concert du Téléthon Salle des fêtes Mirambeau
Salle des fêtes Rue du Parc de loisirs Mirambeau Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Concert au profit de l’Afm-Téléthon par l’harmonie cantonale chorale Amies voix . Buvette et vente de crêpes. Libre participation reversée au Téléthon
Salle des fêtes Rue du Parc de loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73
English :
Concert in aid of Afm-Téléthon by the Amies voix cantonal harmony choir. Refreshment bar and sale of crêpes. Free participation donated to the Telethon
