Concert du Téléthon Oloron-Sainte-Marie

Concert du Téléthon

Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les Arcs du Haut-Béarn en partenariat avec la ville d’Oloron organisent le Téléthon.

Retrouvez le concert par les élèves de Bedous et Arette avec récital du groupe Vita Faelan guitare, violon et flûte. .

Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

