Concert du Téléthon Oloron-Sainte-Marie
Concert du Téléthon Oloron-Sainte-Marie samedi 6 décembre 2025.
Concert du Téléthon
Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Les Arcs du Haut-Béarn en partenariat avec la ville d’Oloron organisent le Téléthon.
Retrouvez le concert par les élèves de Bedous et Arette avec récital du groupe Vita Faelan guitare, violon et flûte. .
Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
English : Concert du Téléthon
German : Concert du Téléthon
Italiano :
Espanol : Concert du Téléthon
L’événement Concert du Téléthon Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn