Concert du Terkabrass Turckheim

Concert du Terkabrass Turckheim dimanche 29 mars 2026.

Concert du Terkabrass

1 rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Ensemble cuivres et percussions membres de l’Harmonie Echo de Turckheim sous la direction de Caroline Fussner. Répertoire musical, profane, baroque, classique, jazz, musique contemporaine…

Petit groupe de passionnés, avant tout des amis membres actifs de l’Harmonie Echo de Turckheim, le Terkabrass est placé sous la direction de Caroline Fussner. Les instruments abordent un répertoire musical riche et varié évoluant entre le profane, le baroque, le classique, la musique de film, le jazz, la musique contemporaine, etc.. 0 .

1 rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 21 38 19 contact@echo-de-turckheim.fr

English :

Brass and percussion ensemble members of the Harmonie Echo de Turckheim under the direction of Caroline Fussner. Musical repertoire, secular, baroque, classical, jazz, contemporary music…

German :

Blechbläser- und Perkussionsensemble Mitglieder der Harmonie Echo de Turckheim unter der Leitung von Caroline Fussner. Musikalisches Repertoire, weltlich, Barock, Klassik, Jazz, zeitgenössische Musik…

Italiano :

Ensemble di ottoni e percussioni, membri dell’Harmonie Echo de Turckheim, diretti da Caroline Fussner. Repertorio musicale, musica profana, barocca, classica, jazz, contemporanea…

Espanol :

Conjunto de metales y percusión, miembros de la Harmonie Echo de Turckheim, dirigidos por Caroline Fussner. Repertorio musical, secular, barroco, clásico, jazz, música contemporánea…

