Concert du Tribute Goldman à Préfailles Espace Culturel Préfailles

Concert du Tribute Goldman à Préfailles

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin ou 1 rue Chauvet Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

On ira à Préfailles… là où résonnent les plus belles chansons de Goldman !

Venez revivre la magie des plus grands titres de Jean-Jacques Goldman le temps d’une soirée exceptionnelle à Préfailles.

C’est dans le cadre chaleureux de l’Espace Culturel que vous attend le tribute fidèle et passionné On ira pour remonter le temps et revivre les tubes à succès d’un des chanteurs préféré des français !

Identité du Tribute On ira

Bien plus qu’un simple hommage, le tribute On ira est une véritable machine à remonter le temps. Mené par Jean-Philippe Durand, dont le timbre et le jeu de guitare rappellent avec une fidélité troublante la personnalité de Jean-Jacques Goldman, le groupe redonne vie à la ferveur des stades et des salles mythiques. Une véritable orchestration puissante qui fait revivre l’ADN rock et la magie des scènes des décennies 80 et 90 de notre Jean-Jacques bien-aimé.

3 bonnes raisons d’assister au concert

Un groupe musical de qualité à l’intensité remarquable

Un concert pour toutes les générations

Vous n’avez jamais vu Jean-Jacques en concert alors venez et fermez les yeux

Bon à savoir

Pas de placement donc une arrivée anticipée est recommandée

Parking sur place et dans la ville à proximité

Restauration à proximité (découvrez les adresses ici et n’oubliez pas de réserver votre table à l’avance)

Alors, prêt à chanter à tue-tête des tubes indémodables d’une star de la chanson française ? Ne manquez pas ce rdv musical exceptionnel sur Destination Pornic où nostalgie et émotions sont au rendez-vous !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

English :

We’ll go to Préfailles… where Goldman’s most beautiful songs resound!

