Concert du Tribute Goldman à Préfailles Espace Culturel Préfailles

Concert du Tribute Goldman à Préfailles
Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin ou 1 rue Chauvet Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2026-02-28 21:00:00
On ira à Préfailles… là où résonnent les plus belles chansons de Goldman !
Venez revivre la magie des plus grands titres de Jean-Jacques Goldman le temps d’une soirée exceptionnelle à Préfailles.
C’est dans le cadre chaleureux de l’Espace Culturel que vous attend le tribute fidèle et passionné On ira pour remonter le temps et revivre les tubes à succès d’un des chanteurs préféré des français !
Identité du Tribute On ira
Bien plus qu’un simple hommage, le tribute On ira est une véritable machine à remonter le temps. Mené par Jean-Philippe Durand, dont le timbre et le jeu de guitare rappellent avec une fidélité troublante la personnalité de Jean-Jacques Goldman, le groupe redonne vie à la ferveur des stades et des salles mythiques. Une véritable orchestration puissante qui fait revivre l’ADN rock et la magie des scènes des décennies 80 et 90 de notre Jean-Jacques bien-aimé.
3 bonnes raisons d’assister au concert
Un groupe musical de qualité à l’intensité remarquable
Un concert pour toutes les générations
Vous n’avez jamais vu Jean-Jacques en concert alors venez et fermez les yeux
Bon à savoir
Pas de placement donc une arrivée anticipée est recommandée
Parking sur place et dans la ville à proximité
Restauration à proximité (découvrez les adresses ici et n’oubliez pas de réserver votre table à l’avance)
Alors, prêt à chanter à tue-tête des tubes indémodables d’une star de la chanson française ? Ne manquez pas ce rdv musical exceptionnel sur Destination Pornic où nostalgie et émotions sont au rendez-vous !
Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin ou 1 rue Chauvet Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr
English :
We’ll go to Préfailles… where Goldman’s most beautiful songs resound!
