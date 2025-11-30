CONCERT DU TRIO ALERT’O JAZZ SWINGS POUR L’AUVERGNAT

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

30 novembre 2025 17h00

Espace Georges Brassens

Tél 04 67 87 83 64

Tout public − Entrée libre dans la limite des place disponibles

Ancré dans le swing manouche, Alert’O Jazz réinterprète des mélodies du grand Georges. Grâce à des détours inattendus par la biguine, la bossa et les musiques du monde, le trio plante quelques jolies fleurs dans un pot de jazz et de swing.

Des trouvailles d’arrangements inattendues vous feront voyager du blues le plus sombre aux effusions manouches les plus débridées, des facéties de Tonton Nestor aux rêveries d’un pauvre fossoyeur… Chaque mélodie du Maître Sétois est en effet associée à une citation d’un grand standard de jazz, de musette ou de… Bach ! Performance instrumentale, Swing pour l’Auvergnat est aussi un spectacle commenté, festif et poétique qui revisite, parfois avec impertinence, mais toujours avec humour et tendresse l’oeuvre de Brassens (le grand Maître le leur pardonne). .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 64

English :

november 30, 2025 ? 17h00

Espace Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 64

Public ? Free admission, subject to availability

German :

30. November 2025 ? 17h00

Raum Georges Brassens

Tel.: 04 67 87 83 64

Für alle Altersgruppen ? Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

30 novembre 2025? 17h00

Spazio Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 64

Aperto al pubblico? Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Espanol :

¿30 de noviembre de 2025? 17h00

Espacio Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 64

Abierto al público ? Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

L’événement CONCERT DU TRIO ALERT’O JAZZ SWINGS POUR L’AUVERGNAT Lunel a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL