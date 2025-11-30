CONCERT DU TRIO ALERT’O JAZZ SWINGS POUR L’AUVERGNAT Lunel
Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
30 novembre 2025 17h00
Espace Georges Brassens
Tél 04 67 87 83 64
Tout public − Entrée libre dans la limite des place disponibles
Ancré dans le swing manouche, Alert’O Jazz réinterprète des mélodies du grand Georges. Grâce à des détours inattendus par la biguine, la bossa et les musiques du monde, le trio plante quelques jolies fleurs dans un pot de jazz et de swing.
Des trouvailles d’arrangements inattendues vous feront voyager du blues le plus sombre aux effusions manouches les plus débridées, des facéties de Tonton Nestor aux rêveries d’un pauvre fossoyeur… Chaque mélodie du Maître Sétois est en effet associée à une citation d’un grand standard de jazz, de musette ou de… Bach ! Performance instrumentale, Swing pour l’Auvergnat est aussi un spectacle commenté, festif et poétique qui revisite, parfois avec impertinence, mais toujours avec humour et tendresse l’oeuvre de Brassens (le grand Maître le leur pardonne). .
English :
november 30, 2025 ? 17h00
Espace Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 64
Public ? Free admission, subject to availability
German :
30. November 2025 ? 17h00
Raum Georges Brassens
Tel.: 04 67 87 83 64
Für alle Altersgruppen ? Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze
Italiano :
30 novembre 2025? 17h00
Spazio Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 64
Aperto al pubblico? Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Espanol :
¿30 de noviembre de 2025? 17h00
Espacio Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 64
Abierto al público ? Entrada gratuita sujeta a disponibilidad
