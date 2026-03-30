Concert du trio AMABILE Salle de Pennevayre Verneuil-sur-Vienne
Concert du trio AMABILE Salle de Pennevayre Verneuil-sur-Vienne vendredi 24 avril 2026.
Concert du trio AMABILE
Salle de Pennevayre 1 Chemin des Marronniers Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La commune de Verneuil-sur-Vienne organise un concert du trio Amabile . Lors d’une soirée, vous partirez en voyages à travers le temps aux côtés de trois musiciens, enseignants au Conservatoire Régional de Limoges la pianiste Colette Desfrançois, le clarinettiste Loïc Loisel et le violoniste/altiste Dominique Kokelaere.
Réservations conseillées auprès de la médiathèque de Verneuil. .
Salle de Pennevayre 1 Chemin des Marronniers Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 86 80 mediatheque@verneuilsurvienne.fr
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English : Concert du trio AMABILE
L’événement Concert du trio AMABILE Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole