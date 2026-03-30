Concert du trio AMABILE Salle de Pennevayre Verneuil-sur-Vienne

Concert du trio AMABILE

Salle de Pennevayre 1 Chemin des Marronniers Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La commune de Verneuil-sur-Vienne organise un concert du trio Amabile . Lors d’une soirée, vous partirez en voyages à travers le temps aux côtés de trois musiciens, enseignants au Conservatoire Régional de Limoges la pianiste Colette Desfrançois, le clarinettiste Loïc Loisel et le violoniste/altiste Dominique Kokelaere.

Réservations conseillées auprès de la médiathèque de Verneuil. .

Salle de Pennevayre 1 Chemin des Marronniers Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 86 80 mediatheque@verneuilsurvienne.fr

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English : Concert du trio AMABILE

L’événement Concert du trio AMABILE Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole