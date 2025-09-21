Concert du Trio Biosphère et de Juliette Hammel Château-abbaye de Cassan Roujan

Concert du Trio Biosphère et de Juliette Hammel Dimanche 21 septembre, 17h00 Château-abbaye de Cassan Hérault

Tarif spécial journées du patrimoine : 10 €. Forfait famille : 16 €. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Venez vivre un voyage musical au cœur de l’univers de Miyazaki – sans écran, juste la magie de la musique live !

Concert Famille – Un voyage musical chez Miyazaki !

Petits et grands, entrez dans la magie des dessins animés japonais avec le Trio Biosphère & Juliette Hammel !

Retrouvez en musique les plus beaux moments de Mon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Kiki la petite sorcière, Ponyo, et bien d’autres chefs-d’œuvre du grand réalisateur Hayao Miyazaki.

Une interprétation enchanteresse avec Dorothée Fontcouberte (violon), Ruben Friedman (violoncelle), Thierry Jam (piano)… et la voix de soprano lumineuse de Juliette Hammel pour faire revivre en direct les musiques de Joe Hisaishi, compositeur culte de l’univers Ghibli.

Un concert plein d’émotion, de poésie et de souvenirs à partager en famille.

Réservation souhaitée sur la billetterie en ligne de l’association Stradella dell’ Arte : lien vers la billetterie

Château-abbaye de Cassan Château de Cassan, 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault Occitanie Niché dans un écrin de verdure aux portes de Roujan, le Château Abbaye de Cassan est un site d'exception chargé d'histoire, alliant la rigueur monastique à l'élégance d'une demeure princière.

Fondée dès le XIe siècle par une communauté de chanoines, le Prieuré connaît un rayonnement spirituel et économique pendant plusieurs siècles avant de se transformer, au XVIIIe siècle, en un véritable palais conventuel au style classique raffiné, parfois surnommé le “Petit Versailles du Languedoc”.

Ce lieu singulier, classé Monument Historique, abrite deux ensembles remarquables :

• une église romane du XIIe siècle, sobre et majestueuse, témoin de l’architecture sacrée médiévale,

• un logis abbatial du XVIIIe siècle, aux façades équilibrées et aux décors intérieurs remarquablement conservés (escaliers monumentaux, décors de salons d’apparat).

Lieu de culture et de découverte, le Château Abbaye de Cassan propose tout au long de l’année des visites, expositions, concerts, et ateliers. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le patrimoine architectural tout en vivant une expérience sensible et contemporaine. Le site est facilement accessible en voiture, à une trentaine de minutes de Béziers, et à 10 minutes de Pézenas, via la D13.

Accès autoroutier :

A75 sortie 61 > Roujan

A9 sortie 34 > Pézenas, puis suivre Roujan

Un grand parking gratuit est disponible à l’entrée du site, y compris pour les autocars.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association Stradella Dell Arte