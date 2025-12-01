CONCERT DU TRIO DE JAZZ CINE GET Revel

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Venez voir le concert !

Concert du Trio de Jazz le jeudi 11 décembre à 20h30 au Ciné GET de Revel / « Un son chaud et moelleux dans le style de Wes Montgomery, Jimmy Raney ou encore Joe Pass sur des standards de Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane et bien d’autres ». / Tout public / Renseignements auprès de Alain Gorrias à autourdeminuit31@orange.fr / Tarif libre. .

