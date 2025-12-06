Concert du Trio du Levant (hautbois, violon, orgue) Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert du Trio du Levant (hautbois, violon, orgue)

Samedi 6 décembre 2025 de 20h45 à 22h. Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Trio du Levant présentera un programme baroque lumineux et contrasté, porté par le dialogue subtil entre le hautbois, le violon et l’orgue.

Formé à Nantes il y a trois ans, l’ensemble réunit trois jeunes musiciens et amis Judith Laithier (hautbois), Justin Paviot (violon) et Nicolas Kilhoffer (orgue). Après s’être produits en France (Mont Saint-Michel, Strasbourg, Paris, Reims, Nantes, Aubusson…) et à l’étranger (Écosse, Belgique), les trois artistes font étape à Aix-en-Provence.



Le programme fera voyager le public au cœur du baroque européen. Les trois instruments dialogueront au cours de concertos de l’allemand Johann Friedrich Fasch et de l’italien Antonio Vivaldi, dont l’écriture vive et contrastée révèle toute la richesse instrumentale de cette époque. Ces pages en trio seront entrecoupées d’œuvres en duo dans lesquelles le violon et l’orgue tissent un dialogue sensible et raffiné, ainsi que de pièces pour orgue seul de Johann Sebastian Bach, alliant profondeur méditative et éclat virtuose.



Au cœur de l’ambition de ces jeunes artistes, portés par le caractère atypique de leurs parcours respectifs l’enthousiasme et le partage. .

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 22 58 56 justinpav58@gmail.com

English :

The Trio du Levant presents a luminous, contrasting Baroque program, driven by the subtle dialogue between oboe, violin and organ.

German :

Das Trio du Levant wird ein leuchtendes und kontrastreiches Barockprogramm präsentieren, das vom subtilen Dialog zwischen Oboe, Violine und Orgel getragen wird.

Italiano :

Il Trio du Levant presenterà un programma barocco luminoso e contrastante, guidato dal sottile dialogo tra oboe, violino e organo.

Espanol :

El Trío du Levant presentará un programa barroco luminoso y contrastado, impulsado por el sutil diálogo entre el oboe, el violín y el órgano.

